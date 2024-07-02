В Казани на Камая пенсионер едва не зарезал парня около подъезда

Около подъезда беседовали девушка и 2 парня, когда из дома вышел пожилой мужчина. Молодые люди поругались с ним и тогда пенсионер вооружился лезвием. Парень успел среагировать и повалил мужчину, однако сам получил пару ударов.

Через некоторое время была вызвана скорая помощь. Ранения были серьезными — молодой человек в настоящее время лежит в коме. Агрессор был задержан, пишет mash iptash.

Ранее мы писали о том, что в Казани мужчина насильно удерживал 2 фельдшеров скорой. Все случилось 30 мая, когда жена фигуранта вызвала скорую. СК собрал доказательства против мужчины, уголовное дело направлено в суд.

Кроме того, стало известно, что в Нижнекамске на 77-летнюю женщину напала черная ядовитая змея. 77-летняя Миннегуль Ахметова прибыла в гости к своему брату из Новосибирска, чтобы сходить на Сабантуй и собрать ягоды.