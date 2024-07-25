В Казани на Гвардейской сбили человека

Только что в местном телеграм-канале появилась информация о том, что на улице Гвардейской в Казани сбили человека.

По словам свидетеля дорожного происшествия, неизвестный выбежал на проезжую часть из-за автобуса, когда на дороге появилась газель. В результате, автовладелец не заметил мужчину и сбил его.

К счастью, потерпевший остался жив, сейчас ему вызвали бригаду скорой медицинской помощи.

Ранее мы писали о том, что в Альметьевске власти могут усилить наказания для депутатов, которые не выполняют свою работу. Об этом в телеграм-канале рассказал руководитель исполнительного комитета города Айнур Исхаков. Такие меры решили начать вводить после скандала около Кадетского парка.

Кроме того, мы говорили, что в Татарстане мотолодка наехала на женщину. Выяснилось, что это судно было не зарегистрировано.