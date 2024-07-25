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В Альметьевске чиновников лишат премий за неверные ответы

Такие меры решили начать вводить после скандала...

pixabay.com

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В Альметьевске власти могут усилить наказания для депутатов, которые не выполняют свою работу. Об этом в телеграм-канале рассказал руководитель исполнительного комитета города Айнур Исхаков.

Теперь если чиновник неполно или формально ответит на обращение гражданина, то он может остаться без премии. При этом, совсем не важно, кто именно ответил на вопрос, так как ответственность за это лежит на руководителе.

Такие меры решили начать вводить после скандала около Кадетского парка. Люди задали вопрос о покосе растительности, но получили стандартный ответ.

Ранее мы писали о том, что в местном телеграм-канале появилась информация о том, что около Приволжского рынка в Казани находятся полиция и ОМОН. Именно там пару дней назад случилась массовая драка иностранцев. Об этом сообщили местные жители.

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