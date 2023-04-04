В Казани жители смогут стать свидетелями уникального небесного явления - парада планет

Казанцы станут свидетелями уникального небесного явления - парада планет. Об этом проинформировал профессор Института физики Казанского федерального университета Юрий Нефедьев.

Уже сейчас казанцы могут увидеть сбижение Юпитера, Урана, Венеры, Марса и Меркурия. Они выстроятся в подобие небесной дуги. Это может длиться от нескольких недель до нескольких месяцев, говорит ученый.

Увидеть планеты можно даже без специальных приборов. Желательно смотреть за пределами города, где не мешает свет фонарей.

Ранее мы сообщали, что инопланетяне обнаружены, но вы их так просто не увидите - их хитрость расшифрована.