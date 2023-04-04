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Ученые: инопланетяне обнаружены, но вы их так просто не увидите - их хитрость расшифрована

Ученые заявили, что обнаружили инопланетян и рассказали, почему мы их не увидим
Ученые: инопланетяне обнаружены, но вы их так просто не увидите - их хитрость расшифрована

Фото: vladtime.ru

Международная команда астрофизиков и физиков-теоретиков заявила, что нашла инопланетян во Вселенной, пишет "Царьград". Но увидеть этих существ люди вряд ли смогут когда-либо.

"Маскирующая хитрость" тоже расшифрована: причиной этому станет темная материя, которая образует другие планеты и звезды, хотя нам сейчас и кажется, что Вселенная пустует.

Темная материя неуловима для человечества, нет методов, которые позволяют фиксировать ее. При этом есть на Земле места, где наш мир и параллельные миры могут пересекаться, из именуют "мостиками", в таких местах есть частицы темной материи. Обнаружить их возможно, только аппаратно наблюдая за отклонениями значений гравитации.

"Если вы окажетесь на черной планете, она будет вас притягивать, тем не менее, вы пройдете сквозь нее", – отметили исследователи.

Таким образом, считают ученые, люди могут контактировать с инопланетянами, но при этом они совершенно не замечают этого. Впрочем, на такие контакты нередко указывают сообщения о странных погодных явлениях или необычных звуках.

Ранее мы сообщали, что медик назвала шесть болезней, о которых люди узнают уже тогда, когда лечиться поздно: "Тихие убийцы".

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