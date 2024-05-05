В Казани квартиры в новостройках подорожали вдвое

Цены на новостройки в Казани увеличились вдвое после введения льготной ипотеки. Эксперты сообщили о повсеместном подорожании жилья в городах-миллионниках. В течение четырех лет действия государственной поддержки на фоне пандемии коронавируса спрос на жилье вырос, однако это вызвало дисбаланс цен между первичным и вторичным рынком. Новостройки стали значительно дороже по цене за квадратный метр, чем квартиры на вторичном рынке.

Специалисты отмечают, что в июле текущего года завершится льготная программа по ипотеке, что, по их мнению, приведет к тому, что застройщики начнут экономить и уменьшать себестоимость жилья за счет использования более дешевых строительных материалов и вариантов отделки фасадов, а также за счет уменьшения площади готовых квартир.