В Казани «КАМАЗ» влетел в Ford

В Казани на пересечении ул. Назарбаева и Х. Такташа «КАМАЗ» влетел в Ford, который и сам нарушил правило дорожного происшествия, когда светофор горел красным. Пострадал водитель легкового автомобиля. Об этом рассказали в ГАИ.

Сотрудники Госавтоинспекции заявили, что 31-летний водитель грузовика выехал на красный сигнал светофора и столкнулся с Ford, которым управлял 24-летний молодой человек.

После медицинского осмотра водитель легковушки отказался ехать в больницу. Сами машины оказались серьезно повреждены.

Ранее мы писали о том, что в Набережных Челнах на 37-летнего рабочего стройки обрушилась стена. Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 216 УК РФ. Расследование контролирует прокуратура.

Кроме того, мы говорили, что мужчину, выжившего после авиакатастрофы в Татарстане, переводят в Москву.