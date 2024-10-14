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В Казани изменят 7 автобусных маршрутов

Еще по 2 маршрутам не будет ходить транспорт

Дамир Садриев

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В ходе проведения саммита БРИКС в период с 22 до 24 октября будет скорректирована схема движения 7 автобусных маршрутов. Еще по 2 маршрутам не будет ходить транспорт. Об этом рассказал заместитель руководителя исполнительного комитета города Ильдар Шакиров.

Автобусы № 10, 10а, 30, 35, 35а станут курсировать по улице Вишневского, Назарбаева, не заезжая в центр столицы до пл. Вахитова. После этого они направятся по привычным схемам движения. Автобусы № 22 и 89 будут ходить не по Ленинской дамбе, а по улице Волгоградская, Короленко и по проспекту Ямашева с поворотом на улицу Адоратского и мост "М".

Кроме того, автобусы № 29, 47,90 и троллейбусы № 8 будут передвигаться по сокращенным путям. Автобусы № 28 и 28а и троллейбусы 2, 3, 5 и 7 не будет ходить.

Ранее мы писали о том, что в Казани экстренные службы приехали в караоке после перестрелки.

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