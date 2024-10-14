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Полиция в Казани задержала мужчину после стрельбы в баре

Вечером 13 октября в казанском баре случилась с...

pixabay.com

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Правоохранители в Казани задержали мужчину, который, вероятно, открыл огонь в кафе из травмата, пишет издание "РИА Новости".

Не так давно в различных телеграм-каналах говорилось, что вечером 13 октября в казанском баре случилась ссора, которая переросла в драку со стрельбой. Причина конфликта - отказ певицы спеть по просьбе гостя гимн РФ.

В полицию пришли сведения о конфликте, через некоторое время сотрудники полиции задержали потенциального агрессора, у которого при себе было оружие.

На месте работали правоохранители, сейчас выясняются обстоятельства случившегося и все участники конфликта.

Ранее мы писали о том, что в Казани легковушка насмерть сбила 85-летнюю пенсионерку. Дело передано в ГСУ Министерства внутренних дел по Республике Татарстан для рассмотрения и принятия процессуальных мер.

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