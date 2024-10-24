В Казани глав государств угощали пельменями с осетриной и голенью ягненка
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Выяснилось, чем именно угощали глав других государств в ходе торжественного ужина во время саммита БРИКС в региональной столице Республики Татарстан, который прошел 23 октября 2024 года. Президенты пробовали пельмени с осетриной и голень ягненка с овощами, пишет ТАСС.
Кроме того, гости на ужине могли попробовать вареники с грибами, шербет из лайма, овощи с судаком, лазанью, яблочный пирог с мороженым, "Кастыбый" и многое другое.
Напомним, союз появился в 2006 году. Известно, что сам саммит был организован такими странами, как Бразилия, Россия, Индия, Китай, а после к ним присоединилась и Южно-Африканской Республики.
Ранее мы писали о том, что глава Турции оказался самым неординарным из посетителей саммита БРИКС в региональной столице Татарстана, так как он был одним представителем государства — член НАТО и не только.
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