Выяснилось, чем именно угощали глав других государств в ходе торжественного ужина во время саммита БРИКС в региональной столице Республики Татарстан, который прошел 23 октября 2024 года. Президенты пробовали пельмени с осетриной и голень ягненка с овощами, пишет ТАСС.

Кроме того, гости на ужине могли попробовать вареники с грибами, шербет из лайма, овощи с судаком, лазанью, яблочный пирог с мороженым, "Кастыбый" и многое другое.

Напомним, союз появился в 2006 году. Известно, что сам саммит был организован такими странами, как Бразилия, Россия, Индия, Китай, а после к ним присоединилась и Южно-Африканской Республики.

Ранее мы писали о том, что глава Турции оказался самым неординарным из посетителей саммита БРИКС в региональной столице Татарстана, так как он был одним представителем государства — член НАТО и не только.