Эрдоган стал самым неординарным лидером на саммите

Глава Турции оказался самым неординарным из посетителей саммита БРИКС в региональной столице Татарстана, так как он был одним представителем государства — член НАТО, пишет The New York Times.

Специалисты называют особенность президента итогом многолетнего лавирования между различными странами.

По информации NYT, Турция - партнер в НАТО, у нее покупает оружие Украина, однако страна не присоединилась к санкциям против России и увеличила торговлю с РФ.

Научный сотрудник Института Брукингса Асли рассказала, что, вероятно, глава турецкого государства готов сотрудничать с разными странами. Кроме того, по мнению эксперта, Турция пытается выжить в новом мире в связи с упадком США.

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