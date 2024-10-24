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Эрдоган стал самым неординарным лидером на саммите

Турция - партнер в НАТО

President.gov.ua

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Глава Турции оказался самым неординарным из посетителей саммита БРИКС в региональной столице Татарстана, так как он был одним представителем государства — член НАТО, пишет The New York Times.

Специалисты называют особенность президента итогом многолетнего лавирования между различными странами.

По информации NYT, Турция - партнер в НАТО, у нее покупает оружие Украина, однако страна не присоединилась к санкциям против России и увеличила торговлю с РФ.

Научный сотрудник Института Брукингса Асли рассказала, что, вероятно, глава турецкого государства готов сотрудничать с разными странами. Кроме того, по мнению эксперта, Турция пытается выжить в новом мире в связи с упадком США.

Ранее мы писали о том, что глава Индии Нарендра Моди покинул Казань для встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем.

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