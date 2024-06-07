В Казани до 30 августа ограничили движение на Горьковского шоссе
Мэрия Казани/Денис Гордийко
До 30 августа 2024 года, в Казани специалисты ограничили движение любого транспорта на Горьковском шоссе.
В местной администрации сообщили, что проезд будет перекрыт не на всем шоссе, а только на его части. Так, сейчас перекрыты территории на пересечении Горьковского шоссе с ул. Фрунзе, Болотникова и Восстания.
Причина - возведение транспортного узла.
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