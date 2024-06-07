В Казани до 30 августа ограничили движение на Горьковского шоссе

До 30 августа 2024 года, в Казани специалисты ограничили движение любого транспорта на Горьковском шоссе.

В местной администрации сообщили, что проезд будет перекрыт не на всем шоссе, а только на его части. Так, сейчас перекрыты территории на пересечении Горьковского шоссе с ул. Фрунзе, Болотникова и Восстания.

Причина - возведение транспортного узла.

Ранее мы писали о том, что к Голубым озерам планируют проложить новую автодорогу через лес.