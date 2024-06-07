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В Казани до 30 августа ограничили движение на Горьковского шоссе

Причина - возведение транспортного узла

Мэрия Казани/Денис Гордийко

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До 30 августа 2024 года, в Казани специалисты ограничили движение любого транспорта на Горьковском шоссе.

В местной администрации сообщили, что проезд будет перекрыт не на всем шоссе, а только на его части. Так, сейчас перекрыты территории на пересечении Горьковского шоссе с ул. Фрунзе, Болотникова и Восстания.

Причина - возведение транспортного узла.

Ранее мы писали о том, что к Голубым озерам планируют проложить новую автодорогу через лес.

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