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К Голубым озерам планируют проложить новую автодорогу через лес

Одна из задач - «обеспечение устойчивого развития территории»

Яндекс.Карты/Инкогнито 1924

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К Голубым озерам проложат новую дорогу через лес от жилого массива Кадышево. Постановление появилось в сборнике документов.

В постановлении исполнительного комитета города сказано, что специалистам предстоит подготовить проекта планировки и межевания участка от ж. м. Кадышево до «Голубых озер».

Проект подготовят до 27 октября 2025 года. Одна из задач - «обеспечение устойчивого развития территории».

Ранее мы писали о том, что в Казани с 9 июня запретят кататься на катамаранах и лодках по озеру Кабан.

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