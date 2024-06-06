К Голубым озерам планируют проложить новую автодорогу через лес

К Голубым озерам проложат новую дорогу через лес от жилого массива Кадышево. Постановление появилось в сборнике документов.

В постановлении исполнительного комитета города сказано, что специалистам предстоит подготовить проекта планировки и межевания участка от ж. м. Кадышево до «Голубых озер».

Проект подготовят до 27 октября 2025 года. Одна из задач - «обеспечение устойчивого развития территории».

Ранее мы писали о том, что в Казани с 9 июня запретят кататься на катамаранах и лодках по озеру Кабан.