К Голубым озерам планируют проложить новую автодорогу через лес
Яндекс.Карты/Инкогнито 1924
К Голубым озерам проложат новую дорогу через лес от жилого массива Кадышево. Постановление появилось в сборнике документов.
В постановлении исполнительного комитета города сказано, что специалистам предстоит подготовить проекта планировки и межевания участка от ж. м. Кадышево до «Голубых озер».
Проект подготовят до 27 октября 2025 года. Одна из задач - «обеспечение устойчивого развития территории».
Ранее мы писали о том, что в Казани с 9 июня запретят кататься на катамаранах и лодках по озеру Кабан.
Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань