В Казани будут наказывать за ненадлежащую обрезку деревьев

В Казани будет продолжен строгий контроль за проведением сезонных работ по санитарной обрезке деревьев и уходу за зелеными насаждениями. При выявлении нарушений материалы будут переданы в правоохранительные органы.

Городские власти регулярно организуют семинары для повышения профессионального уровня сотрудников управляющих организаций, что позволило уменьшить количество нарушений и снизить негативное воздействие на зеленые насаждения города. Институт развития Казани разработал методические пособия по уходу за зелеными насаждениями, доступные как специалистам коммунальных служб, так и другим заинтересованным лицам.

После проверки выполненных работ в городе были обнаружены только два случая ненадлежащей санитарной обрезки деревьев, в основном в Советском районе. В случае повреждений зеленых насаждений материалы передаются в соответствующие органы.