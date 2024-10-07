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В Казани авто сбило рабочего во время смены дорожных знаков

На место аварии быстро прибыла карета скорой ме...

Екатерина Елисеева

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Дорожное происшествие случилось 7 октября 2024 года, на разворотной петле на Оренбургском тракте в региональной столице Республики Татарстан. Изданию KazanFirst рассказали в Государственной автомобильной инспекции Казани, что водитель легкового автомобиля Chevrolet снес человека, который менял дорожные знаки. Видео.

На место аварии быстро прибыла карета скорой медицинской помощи. Медики осмотрели потерпевшего и забрали его в Республиканскую клиническую больницу У мужчины диагностирована травма ноги.

Ранее мы писали о том, что после дорожного происшествия в Казани 35-летняя девушка попала в больницу. Об этом рассказали в Государственной автомобильной инспекции Казани.

Обе машины получили повреждения в результате дорожного происшествия.
По факту аварии было вынесено определение о заведении административного дела и проведении расследования сотрудниками полиции.

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