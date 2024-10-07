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После ДТП в Казани 35-летняя девушка попала в больницу

Обе машины получили повреждения в результате до...

ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ КАЗАНИ

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6 октября 2024 года, на перекрестке ул. Восстания и Декабристов, 19-летний парень из Высокогорского района, за рулем автомобиля Лада Приора выехал на красный сигнал светофора и столкнулся с Рено Логан, которым управлял 35-летний казанец. Об этом рассказали в Государственной автомобильной инспекции Казани.

Как итог, 35-летняя пассажирка второго авто оказалась в больнице.

Обе машины получили повреждения в результате дорожного происшествия.

По факту аварии было вынесено определение о заведении административного дела и проведении расследования сотрудниками полиции.

Ранее мы писали о том, что участники специальной военной операции из Республики Татарстан, над одной из 9-этажных зданий освобожденного Угледара повесили национальный флаг в память о своем умершем сослуживце – татарстанце с позывным Михалыч.

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