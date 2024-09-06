В Казани 6 сентября насмерть сбили человека: жуткие подробности

В местном телеграм-канале "В Казани Поймут" появились сведения, что в Казани случилось страшное дорожное происшествие. По предварительным данным, на улице Клары Цеткин насмерть был сбит человек.

Как рассказали свидетели, погибший попал под грузовой автомобиль. Машина снесла мужчину на скорости, далее протащила его по дороге и уехала. В другом канале появился пост, что потерпевшего разорвало пополам. Где в настоящее время находится водитель грузовика неизвестно. На видео можно увидеть, что тело умершего жителя накрыто белой тканью.

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