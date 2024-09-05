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В Татарстане легковушку смяло после ДТП с кроссовером, 3 человека пострадали

На автодороге автомобиль «Лада» столкнулся с Hy...

Катя Царева

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3 человека пострадали в дорожном происшествии около с. Верхний Акташ в Республике Татарстан. Об этом изданию «Татар-информу» рассказали свидетели случившегося.

Авария случилась вечером 4 сентября 2024 года. На автодороге автомобиль «Лада» столкнулся с Hyundai Tucson. Стало известно, что 3 человек, в частности 1 ребенка, увезли в медицинское учреждение на карете скорой помощи.

Ранее мы писали о том, что на ул. Назарбаева в региональной столице Татарстана случилась авария при участии Volkswagen и «Лады».

Как сообщила водитель иностранного автомобиля, отечественная легковушка проехала на красный сигнал светофора, с ул. Павлюхина в сторону ул. Салимжанова. Машины получили серьезные повреждения и теперь они не могут отправиться в путь. Обстоятельства аварии в настоящее время выясняются.

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