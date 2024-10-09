В Казани 30-летний обвиняемый сбежал из зала суда

Все случилось 9 октября 2024 года, в Московском районном суде города Казани. По информации издания KazanFirst, из зала суда в ходе избрания меры убежал 30-летний фигурант.

В настоящее время сотрудники полиции ищут беглеца. По какой именно статье ему избиралась мера пресечения — неизвестно.

Ранее мы писали о том, что появились подробности выпадения ребенка из авто в Чистополе.