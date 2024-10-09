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Появились подробности выпадения ребенка из авто в Чистополе

Напомним, все случилось 8 октября 2024 года

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Чистопольская прокуратура начала проверку после того, как в соцсетях появилось видео падения девочки из машины.

Из-за того, сообщения о происшествии в медучреждение и в полицию не приходили, специалисты занимаются установлением личности владельца авто по камерам для привлечения его к ответственности.

Во время разбирательства оказалось, что папа 12-летнего ребенка, совершил опасный маневр, во время которого непристегнутая дочь просто выпала из машины.

В результате, в отношении водителя были составлены протоколы об административном нарушении по статьям 12.6 и 12.16 КоАП России.

Напомним, все случилось 8 октября 2024 года, на ул. Толстого. Именно вчера водитель автомобиля Duster совершил резкий маневр, из-за из авто вылетела девочка. Видео.

Ранее мы писали о том, что крузак Хозуправления при Кабмине Татарстана столкнулся с машиной ДПС.

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