Появились подробности выпадения ребенка из авто в Чистополе

Чистопольская прокуратура начала проверку после того, как в соцсетях появилось видео падения девочки из машины.

Из-за того, сообщения о происшествии в медучреждение и в полицию не приходили, специалисты занимаются установлением личности владельца авто по камерам для привлечения его к ответственности.

Во время разбирательства оказалось, что папа 12-летнего ребенка, совершил опасный маневр, во время которого непристегнутая дочь просто выпала из машины.

В результате, в отношении водителя были составлены протоколы об административном нарушении по статьям 12.6 и 12.16 КоАП России.

Напомним, все случилось 8 октября 2024 года, на ул. Толстого. Именно вчера водитель автомобиля Duster совершил резкий маневр, из-за из авто вылетела девочка. Видео.

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