В Казани 30 июля трамвай сошел с рельсов

Около железнодорожной станции Компрессорный, трамвай сошёл с рельсов. Об этом стало известно в телеграм-канале Регион116 Казань | Region116 Kazan.

В «Метроэлектротрансе» рассказали, что все случилось из-за технической неисправности.

Вагон уже вернули на пути и отправили в трамвайное депо.

Ранее мы писали о том, что из-за сильного дождя 30 июля 2024 года, город Казань находится в воде. Из-за дождя оказались затоплены некоторые улицы в центре. В социальных сетях было опубликовано видео, на котором видно, как от станции метро Аметьево автовладельцы едут по воде.

Кроме того, мы говорили, что в Казани трамвай сошел с рельсов из-за износа.

В Казани трамвай снёс 2 легковых автомобиля на проспекте Ямашева.

В Казани на трамвайных путях произошла массовая авария

Вспыхнул на остановке: в Казани трамвай загорелся из-за обрыва провода.