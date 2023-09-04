Вспыхнул на остановке: в Казани трамвай загорелся из-за обрыва провода

В Казани 3 сентября трамвай загорелся на остановке из-за обрыва провода

В Авиастроительном районе Казани загорелся трамвай - на него упал провод контактной сети, в результате чего произошло короткое замыкание, сообщает пресс-служба МУП «Метроэлектротранс» в своем телеграм-канале.

Происшествие имело место в районе Караваево, обрыв контактной сети произошел в результате износа рабочего провода - он упал на крышу трамвайного вагона, после чего и произошло короткое замыкание в районе первой тележки. Это привело к возгоранию пластиковой крышки аккумуляторного отсека, сообщает пресс-служба МУП.

Водитель и прибывшие на место происшествия пожарные расчеты потушили возгорание, пострадавших в результате случившегося нет. Трамвайный вагон был отбуксирован в депо, повреждения. которые были им получены, оказались незначительны. После осмотра и ремонта он вновь будет выпущен на линию.