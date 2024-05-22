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· 16+ · Алина Алмакаева

В Казани трамвай сошел с рельсов из-за износа

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На территории от трамвайного депо от Сибирского тракта до улицы Халитова в Казани произошел сход трамвайного вагона под номером 1301, следовавшего по маршруту №7. ЧП произошло из-за износа путевого хозяйства, уложенного еще в 1986 году. Об этом сообщено в МУП "Метроэлектротранс".

Несмотря на ежедневное обслуживание и регулярное обследование путей службой путевого хозяйства наземного транспорта, существуют участки, требующие капитального восстановления. Из общей протяженности 132 км трамвайных путей, находящихся в ведении предприятия, 70 км имеют критический уровень износа.

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