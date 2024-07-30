Из-за дождя 30 июля Казань находится в воде

В Казани 30 июля начался ливень с грозой, который топит столицу.

Из-за дождя оказались затоплены некоторые улицы в центре. В социальных сетях было опубликовано видео, на котором видно, как от станции метро Аметьево автовладельцы едут по воде.

По информации метеорологов, в Татарстане ливни будут идти до конца недели.

Ранее мы писали о том, что татарстанец спровоцировал массовое дорожное происшествие в Ульяновской области из 8 машин. Дорожное происшествие из 6 легковых автомобилей и 2 грузовиков, по предварительным данным, спровоцировал именно житель Татарстана, который был в грузовике MAN.

Кроме того, мы говорили, что 50-летний житель Набережный Челнов утонул в Башкирии, когда плавал на катамаране. 35 туристов сплавлялись по реке Белой, несмотря на предупреждения со стороны властей об опасности.