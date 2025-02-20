20 февраля утром в Татарстане ожидается до -25 градусов, днем — до -12 градусов

В республике ожидается переменная облачность, утром местами возможен слабый снег и туман, сообщили в Гидрометцентре Татарстана.

Днём осадки маловероятны. Ветер южный, 4—9 м/с. Утром температура опустится до -13…-18 градусов, при прояснениях возможно похолодание до -20…-25 градусов. Днём потеплеет до -7…-12 градусов. На дорогах сохраняется гололедица.

В Казани дневная температура составит -7…-9 градусов, осадки маловероятны.

Ранее мы писали о том, что в Татарстане ДУМ опубликовало расписание поста в Рамадан.