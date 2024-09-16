Новости Казани
· 16+ · Екатерина Елисеева

В Казани 16 сентября автобус перекрыл движение

По данным сервиса «Яндекс.Карты», затора на ме...

Катя Царева

Подписаться в Telegram

В Казани в сторону ул. Батурина около остановки «КАИ» общественный транспорт перекрыл движение. По информации издания «БИЗНЕС Online», легковой автомобиль задел автобус.

Выяснилось, что легковушка просто выехала на красный цвет светофора и задела транспорт. К счастью, никто не пострадал. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции.

Пользователи социальных сетей ранее говорили, что общественный транспорт встал посередине проезжей части с открытыми дверьми и без людей. По данным сервиса «Яндекс.Карты», затора на месте нет.

Ранее мы писали о том, что на проспекте Ямашева в Казани автомобиль «Лада Калина» перевернулась на крышу.

Водитель и пассажирка легковушки травмировались. Кроме того, грузовой автомобиль и Лада получили повреждения. По факту аварии сотрудники Госавтоинспекции Казани вынесли определение о возбуждении административного дела.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Гид по скидкам Казани

день назад

Эксперты поделились новыми секретами здорового образа жизни для современного человека

Гид по скидкам Казани

день назад

Маленький гений: как правильно подойти к развитию современного ребенка

сетка на решетку вентиляции от тараканов

Новости Татарстана

18 часов назад

В Татарстане после прививки годовалый ребенок потерял слух

Новости России

3 дня назад

АО «Транснефть - Прикамье» выпустило молодь стерляди в водохранилища регионов

замена пластикового подоконника цена в Санкт-Петербурге

Новости Казани

день назад

Ночью в Казани загорелся ресторан «P.LOVE»

Новости Татарстана

день назад

В Лениногорске две девушки пытались покончить с собой

Новости Татарстана

день назад

Стало известно, когда начнется отопительный сезон в Татарстане

Новости Казани

день назад

В день послания Минниханова в Казани перекроют улицу Пушкина

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане установили норму затрат на бесплатное питание в школах
Новости Татарстана
2 дня назад

Бухгалтерша БСМП в Челнах спасла жизнь знакомому

По словам сотрудницы, знакомый, к счастью, приш...

Новости Казани

31 минуту назад

В Казани 16 сентября автобус перекрыл движение

Гид по скидкам Казани

день назад

Казанцы отдают стоматологам на лечение зубов миллионы каждый месяц, но этого можно избежать. Редакция собрала список стоматологий Казани

Новости Казани

2 часа назад

Аномальная жара в Казани не побила рекорд

Новости Казани

18 часов назад

Казанский зооботсад меняет режим работы
Фигуристка Вероника Яметова выступит на этапах ...
Новости Казани
час назад

Фигуристка Вероника Яметова выступит на этапах Гран-при РФ в Питере и Казани

Новости Татарстана

18 часов назад

На начало недели в Татарстане прогнозируют туман и ветер

Новости Татарстана

18 часов назад

В Татарстане обнаружили гигантских кузнечиков

Новости Казани

18 часов назад

Бастрыкин взял на контроль ситуацию со сливом отходов в Лебяжье
АО «Транснефть – Прикамье» провело плановое ком...
Новости России
4 дня назад

АО «Транснефть – Прикамье» провело плановое комплексное учебно-тренировочное занятие на НПС

Сервис доставки Купер теперь может приносить ед...
Новости Казани
день назад

Сервис доставки Купер теперь может приносить еду на «Татнефть Арену»