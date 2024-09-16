В Казани 16 сентября автобус перекрыл движение

В Казани в сторону ул. Батурина около остановки «КАИ» общественный транспорт перекрыл движение. По информации издания «БИЗНЕС Online», легковой автомобиль задел автобус.

Выяснилось, что легковушка просто выехала на красный цвет светофора и задела транспорт. К счастью, никто не пострадал. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции.

Пользователи социальных сетей ранее говорили, что общественный транспорт встал посередине проезжей части с открытыми дверьми и без людей. По данным сервиса «Яндекс.Карты», затора на месте нет.

Ранее мы писали о том, что на проспекте Ямашева в Казани автомобиль «Лада Калина» перевернулась на крышу.

Водитель и пассажирка легковушки травмировались. Кроме того, грузовой автомобиль и Лада получили повреждения. По факту аварии сотрудники Госавтоинспекции Казани вынесли определение о возбуждении административного дела.