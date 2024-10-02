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В центре Казани не прозвучали сирены

В местных ТГ отметили, что в этот период было н...

Екатерина Елисеева

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В центре региональной столице Татарстана не было слышно сирен оповещения. К тому же сведений об этом не было на телеканале и радио. Об этом в социальных сетях рассказали местные жители.

Как сообщили свидетели, сирены люди не слышали около пл. Свободы, парка «Черное озеро» и Казанского федерального университета, пишет «БИЗНЕС Online». Проверить работу систем оповещения должны были сегодня в 10:43.

В местных ТГ отметили, что в этот период было не слышно сирены и в Высокогорском районе. При этом, недалеко от станций метро «Суконная слобода» и «Козья слобода» не было никаких проблем.

Ранее мы писали о том, что в Казани нашли живым парня, которого "похоронили" гадалки и тарологи.

20-летний Ринат перестал выходить на связь 4 мая. Молодого человека искали родители, волонтеры, правоохранители и различные поисковые отряды, а также тарологи с гадалками.

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