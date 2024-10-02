В Казани нашли живым парня, которого "похоронили" гадалки и тарологи

20-летний Ринат перестал выходить на связь 4 мая. Молодого человека искали родители, волонтеры, правоохранители и различные поисковые отряды, а также тарологи с гадалками. Последние говорили, что они «почувствовали», что парень умер после затяжной депрессии.

Сложно даже представить, что испытывали близкие Рината, которые видели такие сообщения, однако, к счастью, молодой человек оказался жив. Парня нашли не так давно на станции, пишет База.

Ранее мы писали о том, что иностранец изнасиловал 16-летнюю школьницу в Казани. Все случилось 30 сентября в Казани.

По неподтвержденной информации, все было в каршеринге в Авиастроительном районе.

Молодого человека уже задержали. По предварительным данным было заведено уголовное дело. Оказалось, что парень из другой страны учится в Казанском национальном исследовательском техническом университете имени Туполева.