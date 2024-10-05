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В аэропорту Казани задерживаются рейсы авиакомпании Red Wings

Самолет в Ереван (Армения) должен был отправить...

Екатерина Елисеева

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Несколько авиарейсов компании Red Wings задерживаются в региональной столице Татарстана. Об этом говорится на онлайн-табло учреждения.

Самолет в Ереван (Армения) должен был отправиться в 12:05, но задержится примерно на 6 часов. Воздушное судно в Алматы (Казахстан) поднимется в небо в 23:25, а не в 21:45.

Вылет из Екатеринбурга, который был запланирован на 9:30, ожидается приблизительно в 16:20 или позже. Ещё один самолет прилетит в 22:25 вместо 19:05.

В авиационной компании Red Wings сообщили, что в Батуми, откуда самолет вылетел с опозданием - непогода. Задержку других рейсов не прокомментировали.

Специалисты рассказали об этом пассажирам и предоставили им все необходимые услуги.

Ранее мы писали о том, что в Казани на проспекте Победы произошло смертельное ДТП с участием 4 автомобилей.

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