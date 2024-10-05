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· 16+ · Екатерина Елисеева

В Казани на проспекте Победы произошло смертельное ДТП

Судя по онлайн-карте, из-за аварии появился зат...

pixabay.com

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По информации телеграм-канала «Казань на максималках», в аварию попали 4 машины. На видео можно увидеть, что 2 автомобиля после столкновения оказались на разных частях дороги, еще одно авто врезалось в бок, а другая была впереди.

В Государственной автомобильной инспекции Казани рассказали, что все случилось напротив дома по пр. Победы, 172. Мужчина в то время менял колесо своего автомобиля, когда в его машину влетели другие участники движения и задели водителя. К несчастью, потерпевших умер.

Судя по онлайн-карте, из-за аварии появился затор длиной примерно 600 метров на территории от Глушко до Сахарова.

Ранее мы писали о том, что в Татарстане в столкновении автобуса и кроссовера пострадали 3 человека. Все случилось 4 октября 2024 года, в Верхнеуслонском районе республики. Автобус ехал из Омска в Москву.

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