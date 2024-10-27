В 2 районах Казани высадят 3878 деревьев

В Вахитовском и Приволжском районах региональной столице Республики Татарстан высадят 3878 деревьев. Об этом рассказали в ТГ МУП «Горводзеленхоз».

Специалисты сообщили, что не так давно аналогичные мероприятия состоялись в п. Победилово и Мирный, а также на ул. Груздева, Гареева и Московской.

Во время компенсационной высадки эксперты проводят укрепление, фиксацию и удобрение новых растений.

Такое озеленение проводятся для восстановления деревьев, которые пострадали во время строительных и многих других работ.

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