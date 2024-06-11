Утром в Казани столкнулись 2 иномарки, образовалась пробка

На улице Карла Маркса в Казани в утренний час пик столкнулись Renault и Toyota. Соответствующая информация появилась в социальных сетях.

Произошла авария примерно в 8:00, пострадали оба автомобиля. На месте с утра стояла скорая помощь. В результате ДТП серьезно пострадал один человек.

Пробка начала собираться сразу после столкновения и до сих пор затрудняет движение. Судя по «Яндекс.Картам», около «Корстона» собралась 1,5-километровая пробка, пишет «БИЗНЕС Online».

Ранее мы писали о том, что 2 водителя устроили потасовку с битой и ножом на дороге в Казани.