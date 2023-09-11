Учтут пожелания местных: в Казани призвали в 2024 году благоустроить больше мест у воды

В мэрии Казани предложили увеличить число благоустроенных мест у воды в 2024 году

В ходе делового понедельника глава управления гражданской защиты исполкома Казани Сергей Чанкин попросил увеличить количество благоустроенных мест у воды в 2024 году. С предложением он обратился к главе исполкома столицы Татарстана Рустему Гафарову.

Чанкин попросил рассмотреть вопрос увеличения благоустроенных мест отдыха у воды в 2024 году в целях создания условий для комфортного и безопасного времяпрепровождения, учитывая пожелания местных жителей.

С его слов, местные жители чаще всего выступали с предложениями о благоустройстве территорий возле озер Сергей и Нижний Кабан, Чебаксы, а также у центра семи «Казан» за речпортом.