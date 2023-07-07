Участие приняли 98 экипажей: в Казани прошла церемония открытия ралли-рейда «Шелковый путь»

Церемония открытия ралли-рейда «Шелковый путь» состоялась в Казани 6 июля

Казань уже в 13-й раз дала старт международному ралли "Шелковый путь". К стенам Казанского кремя в момент старта приехали гонщики не только из России, но и из других стран, к примеру, из Италии и Франции. Всего в ралли принимают участие 98 экипажей и участники из 23 стран на багги, грузовиках и мотоциклах.

В день открытия ралли на газонах площади Тысячелетия собрались тысячи людей. Зрители смогли посмотреть удивительную показательную программу, во время которой крайне зрелищным был мотофристайл с его изощренными трюками в воздухе.

Когда был дан старт, автомобили прощались со зрителями гудками, а некоторые демонстративно поддавали газу на поворотах и слегка дрифтовали, передает "БИЗНЕС Online". Гонщики отправляются в Башкортостан, а оттуда - на Урал. Ближайшую недели их ждут девять этапов, а суммарная дистанция составит пять тысяч километров.