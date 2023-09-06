«У проекта на сегодня нет аналогов»: возле Казанки возведут комплекс «Яр парк»

«Яр парк» возле Казанки на месте «Ривьеры» возведут к 2027 году за 28 миллиардов

Новый многофункциональный комплекс с конгресс-центром «Як Парк» будет построен в Казани. Его стоимость составит 28,7 миллиарда рублей. Появится он на берегу реки Казанки, рядом с отелем «Ривьера». Строительство на себя возьмет группа компаний KravtGroup. Проект уже был представлен президенту Татарстана Рустаму Минниханову.

Архитектурный проект готовит московской бюро Sergey Skuratov Architects. Известно, что в составе комплекса будут торговый центр, гостиница класса люкс, детский сад и офисные помещения. Главная идея концепции - это объединение на территории «Як Парка» социальной, деловой и туристической инфраструктуры.

Генеральный директор KravtGroup Валерий Кравцун рассказал, что у проекта на сегодня нет аналогов по масштабу комплексной застройки и архитектуре в республике. С его слов, это важный шаг для KravtGroup и большая ответственность перед городом, передает его комментарий «Бизнес Online».

На территории «Як Парка» хотят проводить общественные и развлекательные мероприятия, которые смогут посещать до 6,4 тысячи человек. Общая площадь озеленения составит 33 тысяч квадратных метров.