У Колхозного рынка в Казани авария со скорой помощью остановила трамваи

Авария между легковушкой Toyota и скорой медицинской помощью вызвало перебои в движении трамваев около Колхозного рынка. Все случилось на трамвайных путях. В результате, электротранспорт остановил свое движение.

По предварительным данным, серьезных травм никто не получил, но подробности ДТП и состояние автомобилиста и пациента в скорой уточняются. Власти и службы сейчас восстанавливают движение транспорта.

В настоящее время на месте трудятся аварийные службы. Об этом рассказал представитель транспортного комитета Казани.

Ранее мы писали о том, что в одном из корпусов элеватора в Набережных Челнах умер 36-летний рабочий. Жуткий случай произошел 27 июня 2024 года, примерно в 09:00. В ходе осмотра оборудования в силосном корпусе внутрь была затянута....

Кроме того, мы говорили о том, что в КРК «Пирамида» на 36-летнего рабочего упали кирпичи.