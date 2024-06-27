В КРК «Пирамида» на 36-летнего рабочего упали кирпичи

В Культурно-развлекательном комплексе «Пирамида» в Казани, где идет ремонт, стена обрушилась на человека. Сведения изданию «БИЗНЕС Online» подтвердили в управлении здравоохранения.

В ведомстве рассказали, что ранее в социальных сетях распространилась сведения, что кирпичи рухнули на рабочего в ходе разбора стены.

36-летний местный житель получил травму головы. Сейчас специалисты проводят проверку соблюдения требований правил безопасности во время работы.

Ранее мы писали о том, что в одном из корпусов элеватора в Набережных Челнах умер 36-летний рабочий.

На место чрезвычайного происшествия отправился районный прокурор Руслан Галиев. Сейчас специалисты проводят проверку.

Кроме того, мы рассказывали, что в Чистополе рабочего насмерть завалило землей в траншее. По предварительной информации, все случилось 26 июня в 19:00.