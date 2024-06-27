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В одном из корпусов элеватора в Челнах умер 36-летний рабочий

На место ЧП отправился районный прокурор Руслан Галиев

Катя Царева

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Жуткий случай произошел 27 июня 2024 года, примерно в 09:00. В ходе осмотра оборудования в силосном корпусе внутрь была затянута нога 36-летнего работника. В результате потерпевший умер в карете скорой медицинской помощи. Об этом рассказали в прокуратуре Тукаевского района Татарстана.

На место ЧП отправился районный прокурор Руслан Галиев. Сейчас специалисты проводят проверку.

Ранее мы писали о том, что в Чистополе рабочего насмерть завалило землей в траншее. По предварительной информации, все случилось 26 июня в 19:00.

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