В одном из корпусов элеватора в Челнах умер 36-летний рабочий
Катя Царева
Жуткий случай произошел 27 июня 2024 года, примерно в 09:00. В ходе осмотра оборудования в силосном корпусе внутрь была затянута нога 36-летнего работника. В результате потерпевший умер в карете скорой медицинской помощи. Об этом рассказали в прокуратуре Тукаевского района Татарстана.
На место ЧП отправился районный прокурор Руслан Галиев. Сейчас специалисты проводят проверку.
Ранее мы писали о том, что в Чистополе рабочего насмерть завалило землей в траншее. По предварительной информации, все случилось 26 июня в 19:00.
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