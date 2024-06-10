У игрока «Ак Барса» Дмитрия Юдина нашли рак

У защитника татарстанской команды «Ак Барс» Дмитрия Юдина диагностировали рак. По его словам, он по-другому посмотрел на мир.

Мужчина узнал об этом в ходе плановой диспансеризации. Медики увидели нашла узелок во время УЗИ щитовидной железы. Известно, что заболевание обнаружили на ранней стадии.

После этого Дмитрий полетел в Германию на обследование. Там ему провели операцию по удалению половины узелка. После матча с Уфой он вернулся и удалил опухоль полностью, пишет «Спортс.ру».

Сейчас со спортсменом все хорошо, пишет Инказан.

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