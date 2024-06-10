В Красном Ключе мотоцикл на скорости врезался в автомобиль и вспыхнул

В Нижнекамском районе Татарстана в ДТП сгорел мотоцикл. Об этом сообщили «Челнинские известия».

В п. Красный Ключ водитель малого транспорта на скорости влетел в легковой автомобиль, который ехал впереди. Момент дорожного происшествия попал на камеру видеонаблюдения. После столкновения мотоцикл вспыхнул. Мотоциклиста и его пассажира раскидало по проезжей части.

О погибших информации нет.