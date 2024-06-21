Туалет, построенный к саммиту БРИКС, открылся в Казани

Для местных жителей и гостей Казани есть хорошая новость. Около центрального стадиона специалисты открыли новый туалет, который поставили к саммиту БРИКС.

Площадь строения - более 35 квадратных метров, конструкция оборудована мужскими и женскими секциями, а также в туалете есть отделение для маломобильных граждан и мам с детьми. Уборная будет удобным решением для тех, кто направляется на набережную реки Казанки, в цирк или ждет, чтобы пройти на стадион.

Работа туалета с 10:00 до 22:00. График работы может быть изменен. Авторы проекта верят, что конструкция принесет пользу всем.

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