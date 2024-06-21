Собака покусала 9-летнего ребёнка в Дербышках

Как рассказал отец 9-летней Зои (имя было изменено), на занятии около Комсомольского озера несовершеннолетние ходили по пляжу. На другой стороне отдыхала компания друзей с собакой породы стаффорд. Приятели распивали спиртные напитки и за питомцем не смотрели. Пес без поводка и намордника кинулся на девочку. Тренер бросился к потерпевшей, компания и владелица собаки тихо ушли и бросили ребенка.

Спасатели, которые дежурили на территории, оказали Зое первую помощь и передали её скорой медицинской помощи. В настоящее время она находится в Детской республиканской клинической больнице, у девочки разорваны предплечье и бедро. Хозяйку пса ищут сотрудники полиции.

Ранее мы писали о том, что в Лениногорске Татарстана годовалый ребенок выпал из окна 3 этажа. В настоящее время потерпевший лежит в реанимации, пишет mash iptash.