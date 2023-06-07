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· Полина Модестова

"Татарстан продолжает развивать отношения с Афганистаном": Делегация Афганистана прибыла в Казань для участия в форуме

Делегация Афганистана в Казани для участия в форуме министров образования
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В Казань прибыла правительственная делегация из Афганистана, чтобы принять участие в мероприятиях Международного форму министров образования "Формируя будущее". Возглавил ее министр высшего образования Афганистана Мухаммад Нида Надим. Сопровождает делегацию гендиректор казанского Благотворительного патриотического фонда мусульман России Рустам Хабибуллин.

В беседе с журналистом "Татар- информа" Хабибуллин отметил, что на данный момент Татарстан все также продолжает развивать отношения с Афганистаном, причем не только в области экономики, но и в образовании. Не так давно, с его слов, в работу Международного экономического форму "Россия - Исламский Мир: KazanForum" участие приняла правительственная делегация, которую возглавил министр промышленности и торговли Афганистана Нуруддин Азизи.

В рамках форму планируется проведение нескольких встреч, в числе которых и по вопросам обучения студентов Афганистана в российских вузах.

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