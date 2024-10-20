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· 16+ · Алина Алмакаева

Стало известно, когда закончат строить театра Камала

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В Казани завершаются работы по возведению нового здания театра Камала на берегу озера Кабан. Ожидается, что объект будет готов к эксплуатации 22 октября 2024 года. Этот проект был выбран среди 537 заявок на международном конкурсе, сообщает «Татар-информ».

Ильшат Латыпов, руководитель пресс-службы театра, отметил, что фасад нового здания будет оригинальным, состоящим из 19 треугольных элементов, на которых установлены 1057 стеклянных деталей различной формы. Самый крупный треугольник имеет длину 80 метров, высота стеклянных конструкций составляет 6 метров, а максимальный вынос крыши — 20 метров. Общая площадь остекления будет около 9 тысяч квадратных метров.

Внутреннее оформление театра будет представлено 16 стенами-лепестками высотой до 11,4 метров, каждая из которых символизирует вход в зрительный зал. Восточный зал украсят гипсовые монеты, которые олицетворяют татарскую культуру и обеспечивают необходимую acústическую среду. В театре планируется установить 2411 таких монет.

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