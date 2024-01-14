Стали известны предварительные причины пожара в «Астории»

Около 14:00 в Казани загорелся отель «Астория». На данный момент сгорело 936 кв метров. По предварительным данным источника PROKAZAN, одной из причин пожара могли быть проблемы с проводкой. Возможно, что всё началось после включения вытяжки.

Из-за возгорания на улицах Павлюхина, Спартаковской, Халева, Газовой и Даурской в сторону KazanMall образовались пробки. Движение в том районе ограничено из-за полыхающей гостиницы.

Также у отеля дежурят кареты скорой помощи.