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Срок истек еще 15 сентября: стало известно, готова ли Казань к новому отопительному сезону

В Казани в отопительном сезоне 2023/2024 заработают две новые котельни
Срок истек еще 15 сентября: стало известно, готова ли Казань к новому отопительному сезону

Семён Ракшин

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В Казани отопительный сезон в 2023 году начнется в третьей декаде сентября, сообщил заместитель руководителя исполкома города Искандер Гиниятуллин на деловом понедельнике. С его слов, 53 ведомственные котельные, обогревающие больше 200 многоквартирных домов и учреждений социальной сферы, технически уже подготовлены к зиме. Осталось лишь оформить эту готовность документально.

Заместитель руководителя исполкома города отметил, что паспорта готовности теплоснабжающие организации должны получить до 1 ноября. Помимо того, потребители также оформляют паспорта готовности - срок истек еще 15 сентября, но, со слов Гиниятуллина, 68 многоквартирных домов не имеют паспорта до сих пор.

Тепло начнут пускать, когда пять дней подряд средняя температура на улице будет сохраняться на отметке в восемь градусов тепла. В первую очередь отопление включат в учреждениях социальной сферы.

Он также рассказал, что в этом году вводятся в работу две новые котельни: блочно модульная на Льва Толстого и котельная на Южно-Промышленной. Прежние источники тепла выводятся из обращения.

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