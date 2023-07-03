Среда, которая позволяет двигаться дальше: глава Татарстана признал ошибки при застройке Казани

Рустам Минниханов отметил ошибки при застройке центра Казани

Глава Татарстана Рустам Минниханов признал ошибки, которые ранее были совершены властями города - при застройке центра Казани.

На форуме "РЕБУС: экономика строительства в историческом центре" он отметил, что не все, что было сделано, было правильным, однако, благодаря опыту инициативных людей и привлечению специалистов, в Казани удалось создать среду, которая позволяет двигаться дальше.

Глава Татарстана Рустам Минниханов со своей помощницей Олесей Балтусовой и градоначальником Ильсуром Метшиным установили некоторые "правила игры", которые превратили исторический центр Казани в объект с серьезной инвестиционной привлекательностью.