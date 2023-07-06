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Скверы, площадки, пляжи и причал: стало известно, почему засыпают Волгу в районе Портовой в Казани

В мэрии Казани рассказали о засыпке участков Волги в районе улицы Портовой
Скверы, площадки, пляжи и причал: стало известно, почему засыпают Волгу в районе Портовой в Казани

Яна Лаушкина

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В Казани на Волге в районе Портовой будут созданы искусственные земельные участки. Соответствующий документ появился в новом сборнике мэрии. Общественные обсуждения по данному вопросу будут проходить с 6 по 20 июля.

Как сообщает "БИЗНЕС Online", в мэрии пояснили, что в данном случае речь идет о выравнивании береговой линии. Отмечается, что здесь необходимо корректировка уже существующей береговой линии, а также нужно выровнять и упразднить лишнюю изломанность берега, создать набережную и общественные пространства, а также выполнить комплекс берегоукрепительных работ.

Отмечается, что в первую очередь в проект вошли обмелевшие участки, которые полностью или частично находятся не в воде и имеют или приближаются к высотной отметке земли в 53 метра.

На территории планируют создать систему общественных набережных и прибрежных пространств, в которую войдут пешеходные променады, беговой маршрут, площадки для активностей, причалы, пляжи, а также прибрежные скверы и парки.

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