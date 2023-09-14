Семья полная и благополучная: стали известны подробности стрельбы в школе под Казанью

Стали известны подробности стрельбы между детьми в школе под Казанью

Под Казанью, как мы ранее сообщали, произошла стрельба в школе, в результате которой второклассник получил ранения и был доставлен в больницу на скорой. Стало известно, что у ранившего своего одноклассника ребенка не было никаких намерений причинить ему вред.

Как сообщает Mash Iptash, дети затеяли опасную игру после первого урока. Один из учеников вчера днем нашел на площадке возле школы ракетницу, которую принес с собой, чтобы похвастаться находкой. Когда он стал ее крутить, то нечаянно выстрелил своему однокласснику в лицо. У пострадавшего мальчика, который находится под присмотром врачей ДРКБ, ожоги лица, порезы, а также отеки носа и губ.

Мальчик, который нашел ракетницу и выстрелил в лицо однокласснику сейчас на допросе со своей мамой. Известно, что его семья полная и благополучная, на учете в ПДН не стоит.