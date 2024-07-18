С 28 сентября между Казанью и Шанхаем запустят прямые авиарейсы

Уже с 28 сентября текущего года авиакомпания China Eastern Airlines будет осуществлять рейсы из Шанхая в Татарстан. Полеты станут проводиться 3 раза в неделю: вторник, четверг и суббота. Билеты уже можно купить на сайте. Об этом рассказали в ассоциации туристических операторов России.

Из Казани самолет будет вылетать в 20:00, в Шанхай (аэропорт Пудун) судно прибудет в 9:00 утра на следующий день.

Воздушное судно из Китая будет вылетать в 12:30 и прибывать в Казань в 17:00.

Ранее мы писали о том, что власти запустили новые рейсы по авиамаршруту Казань – Москва – Казань. Полеты начались уже с 5 июля и продлятся до 25 октября 2024 года. Перелеты будут осуществлять современные лайнеры SSJ-100 из России, все они вмещают в себя до 108 пассажиров. Самолеты планируется запускать 4 раза в неделю